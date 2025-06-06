Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана по футболу впервые примет участие в Чемпионате мира по футболу - 2026. Спортсмены заняли второе место в группе A.

Уточняется, что судьба Узбекистана определилась после матча с командой из ОАЭ в рамках 9-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Встреча окончилась ничьей - 0:0. Благодаря имевшимся в запасе 18 очкам, Узбекистану удалось пробиться в группу А. В то время как у ОАЭ было лишь 14.

Также сообщается, что из азиатской группы вышла сборная Ирана, которая набрала 20 очков. Третье место досталось ОАЭ, а на четвертой позиции расположился Катар с 10 очками.

Предстоящий ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Россию к отборочным играм не допустили.