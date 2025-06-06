Киеву в ближайшие дни, вероятно, грозит проверка американских ревизоров. Судя по некоторым сообщениям, финансовые аудиторы из США едут на Украину, чтобы подробно изучить, как там тратили сотни миллиардов долларов военной помощи, выделенные еще при Байдене. Об этом, например, можно судить по тому, что для некой американской делегации, в которую войдут до ста человек. Для них в Киеве забронировали пятизвездочный отель.

Недовольство в Вашингтоне назрело давно. Дональд Трамп постоянно вспоминает про эти 300 миллиардов долларов: сетует, что никто не знает, кем и как были потрачены деньги американских налогоплательщиков. И вот, после старта мирного процесса в Стамбуле, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вся военная помощь, переданная США Украине, будет проанализирована на предмет хищений тщательно и в обязательном порядке.

«Cчитайте, минимум 10% украдено, и это при уровне киевской коррупции - это максимум большая часть расхищалась киевским режимом. Оружие, которое поставляется американцами, появляется на ближнем востоке. Оно просто перепродавалось. И киевский режим, и определенные военачальники зарабатывали на этом сотни миллионов долларов», - уточнил политолог Евгений Михайлов.

Тем временем в СМИ появилась фотография задержания украинского предпринимателя Леонида Миндича. Это родственник Тимура Миндича - продюсера и бывшего совладельца «95 квартала» - ближайшего друга и соратника украинского лидера. Украинские СМИ еще называет его «кошельком Зеленского». Важно отметить, что на границе с Румынией Миндича взяли сотрудники специальной антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного бюро.

«Это две структуры, которые были созданы американцами несколько лет назад специально, чтобы держать киевскую верхушку в узде. Они набирают компромат и потом говорят: "если вы не будете нам подчиняться, все ваши делишки вскроются". Это структура, которая не подкотрольна ни Зеленскому, ни генеральной прокуратуре», - пояснил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Эти расследования - прозрачный намек из Вашингтона о том, что преступления Зеленского и его шайки известны, а вскоре их задокументируют. В Белом доме, похоже, окончательно осознали, что глава киевского режима не договороспособен и не управляем. И теперь Белый дом, по вине Киева не добившись быстрых результатов, может отстраниться от темы, оставив киевский режим в одиночестве.

Не оставляя попыток переубедить американскую администрацию, глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправился в Вашингтон выпрашивать оружие и новые санкции против Москвы. Но спустя несколько часов стало известно, что Киев не получит взрыватели для американских ракет, обещанные еще Байденом. А это критически дефицитный компонент той самой ПВО, которую выпрашивал Ермак. Пентагон предпочел отправить эти компоненты для нужд собственных войск, размещенных на Ближнем Востоке.