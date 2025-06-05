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Дроны ВСУ атаковали авто съемочной группы «Звезды» в Алешках Херсонской области

В результате удара ранен сопровождающий и уничтожена машина.
Виктория Косогляденко Константин Денисов 2025-06-05 09:20:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автомобиль, на котором в Алешки Херсонской области привезли военкора и оператора съемочной группы «Звезды», сгорел в результате атаки FPV-дронов ВСУ. Ранение получил сопровождающий, он заводил машину в ангар, когда по нему начали бить беспилотники. 

Населенный пункт Алешки - это передний край зоны ответственности группировки «Днепр». Береговая линия под контролем российских минометчиков 18-й общевойсковой армии. А обломки Антоновского моста на другом берегу боевики используют как укрытие, огневую точку и точку запуска беспилотников. Дроны-камикадзе бьют по мирным жителям, больницам, дорогам.

Город только просыпается, а дроны уже вовсю активничают. Ночной «Бабе яге» утром на смену приходят ударные беспилотники. Дроны не жалеют никого. Больница становится мишенью постоянно. В ней лечатся пожилые люди. Много тех, кого ранило в своих же квартирах. 

Помешать съемкам в Алешках пытались весь день. С эвакуацией помогали минометчики 18-й общевойсковой армии, дали машину. Кроме своей основной работы, военные стараются не бросать в беде гражданских.

Подробнее о столкновениях с боевиками в Алешках смотрите в эксклюзивном сюжете Виктории Косогляденко.

#беспилотники #ВСУ #наш эксклюзив #Херсонская область #Алешки
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