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МЧС до конца года добавит адреса бомбоубежищ на «Госуслуги»

Каждый гражданин сможет оперативно узнать, где можно укрыться в случае налета.
Константин Денисов 2025-06-05 06:50:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В МЧС России планируют добавить адреса бомбоубежищ на портал «Госуслуги» до конца 2025 года. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», – сказал Старовойтов.

Аналогичные планируется поступить и с адресами эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

Старовойтов добавил, что силами МЧС проведена инвентаризация бомбоубежищ, в ходе которой выявлены две основные проблемы: нехватка сооружений и их неготовность принять людей.

По словам Старовойтова, на закрытие потребностей населения в бомбоубежищах согласно нормативам, а также ремонт сооружений необходимо выделить средства в размере 155 млрд рублей.

Работы должны быть завершены до 2030 года.

#в стране и мире #МЧС #бомбоубежища
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