В Тихом океане вспыхнуло грузовое судно с 3 000 авто

В Тихом океане загорелось китайское грузовое судно с 3 000 автомобилями на борту. Об этом сообщил 360.ru.

Инцидент произошел недалеко от побережья Аляски. Сообщается, что локализовать возгорание не удалось. В связи с этим береговая охрана США эвакуировала 22 членов экипажа на проходившее неподалеку торговое судно.

После эвакуации членов экипажа судно продолжило гореть в Тихом океане. По предварительным данным, пожар мог усилиться из-за литий-ионных аккумуляторов на электромобилях, что привело к цепной реакции. В результате тушение сильно усложнилось.

Информация о пострадавших не поступала.