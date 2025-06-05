МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тихом океане вспыхнуло грузовое судно с 3 000 авто

Спасателям не удалось ликвидировать горение, из-за чего судно оставили догорать.
Глеб Владовский 2025-06-05 04:35:41
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

В Тихом океане загорелось китайское грузовое судно с 3 000 автомобилями на борту. Об этом сообщил 360.ru.

Инцидент произошел недалеко от побережья Аляски. Сообщается, что локализовать возгорание не удалось. В связи с этим береговая охрана США эвакуировала 22 членов экипажа на проходившее неподалеку торговое судно.

После эвакуации членов экипажа судно продолжило гореть в Тихом океане. По предварительным данным, пожар мог усилиться из-за литий-ионных аккумуляторов на электромобилях, что привело к цепной реакции. В результате тушение сильно усложнилось.

Информация о пострадавших не поступала.

#в стране и мире #пожар #аляска #Тихий океан #грузовое судно
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 