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В Сумской области российские бойцы захватили два танка Abrams

Нашим военнослужащим удалось также затрофеить Stryker и MaxxPro.
2025-06-05 05:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие эвакуировали несколько единиц уничтоженной иностранной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащим 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось затрофеить по два танка M1 Abrams и БТР International MaxxPro, боевую бронемашину Stryker, а также ремонтно-эвакуационную машину Challenger.

«Военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия БПЛА и взрывоопасных предметов. Затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении саперами обнаруженной на железной дороге в курском приграничье мины натовского образца.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Abrams #трофеи #сумская область
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