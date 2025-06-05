В Сумской области российские бойцы захватили два танка Abrams

Российские военнослужащие эвакуировали несколько единиц уничтоженной иностранной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащим 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось затрофеить по два танка M1 Abrams и БТР International MaxxPro, боевую бронемашину Stryker, а также ремонтно-эвакуационную машину Challenger.

«Военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия БПЛА и взрывоопасных предметов. Затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении саперами обнаруженной на железной дороге в курском приграничье мины натовского образца.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.