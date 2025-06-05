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В Киеве устроивших бунт в ТЦК отправили в учебные центры

Киевский военкомат сообщил, что всех бунтовщиков направили в учебные центры.
Дарина Криц Олег Калинобродский 2025-06-05 21:57:48
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине методы насильственной мобилизации с каждым днем становятся все более жесткими и жестокими. Так, в Сети появились кадры с полицейскими и спецназовцами, прибывшими для усмирения бунта в одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве.

Люди в масках, избивая дубинками мобилированных, подавили протест. А все началось с разговора на повышенных тонах одного из мобилизованных новобранцев с местным сотрудником.

«Во время подготовки к отправке мобилизованных граждан в учебные центры начались беспорядки. Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы. В дальнейшем мобилизованные граждане были направлены в учебные центры», - проинформировал киевский ТЦК в одной из социальных сетей.

За бунтом обычно следует уголовная ответственность, но на Украине, похоже, это нарушением не считается, и всех несогласных отправят на фронт. Всему причиной - острая нехватка военнослужащих на передовой.

В настоящее время в Верховной раде уже приняли в первом чтении законопроект о мобилизации мужчин старше 60 лет. Пока еще на добровольной основе и с оговоркой, что контракт можно разорвать через два месяца службы. Однако плохо подготовленные люди, которых обычно бросают на штурмы, как показывает практика, настолько долго не живут.

#в стране и мире #Украина #Киев #Военкомат #мобилизация #бунт #тцк
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