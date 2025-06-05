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В Ленинградской области нашли младенца в пакете

Местные жители обнаружили новорожденную девочку в пакете на улице в поселке Дубровка Всеволожского района.
Дарина Криц 2025-06-05 19:18:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ленинградской области местные жители нашли новорожденную девочку, которая находилась в пакете на улице. Ее обнаружили в поселке Дубровка Всеволожского района.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали. Также пытаются найти его мать. О произошедшем сообщили в региональном главке МВД России.

«Сегодня в 12:07 мск в полицию Всеволожского района поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома №11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой», - написала пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что у младенца на голове обнаружены гематомы, на теле кровь. По предварительным данным, она появилась на свет всего несколько часов назад.

#в стране и мире #Ленинградская область #МВД РФ #полиция #ребенок
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