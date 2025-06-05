В Петербурге скончался сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

В Санкт-Петербурге скончался один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Поэт, автор песен знаменитого музыкального коллектива умер в возрасте 71 года после тяжелого заболевания.

Как сообщает 360.ru, о смерти Гуницкого рассказал лидер рок-группы коллектива Борис Гребенщиков*. По его словам, никого подобного мир не знал. Скончавшийся участник коллектива также был драматургом и журналистом, а друзья называли его Джордж и Старый Рокер.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», - написал Гребенщиков* в соцсети.

Гуницкий и Гребенщиков* были знакомы с самого детства, вместе отучившись в ленинградской школе. Затем в 1972 году появилась группа «Аквариум», в которой Гуницкий отвечал за написание песен, а также играл на ударных инструментах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.