Экипаж Ми-28НМ поставил точку в судьбе украинских дронщиков

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.
Летчикам перед вылетом сообщили координаты, по которым располагался пункт временной дислокации украинских дроноводов. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Подлетев к нему на необходимое расстояние, экипаж нанес удар авиационными ракетами.
Разведка сообщила об успешном поражении намеченной цели. Выполнив боевое задание, летчики благополучно вернули вертолет на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипаж Ми-35М ликвидировал боевиков в зоне спецоперации. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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