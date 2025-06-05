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Экипаж Ми-28НМ поставил точку в судьбе украинских дронщиков

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-06-05 18:27:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Летчикам перед вылетом сообщили координаты, по которым располагался пункт временной дислокации украинских дроноводов. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Подлетев к нему на необходимое расстояние, экипаж нанес удар авиационными ракетами. 

Разведка сообщила об успешном поражении намеченной цели. Выполнив боевое задание, летчики благополучно вернули вертолет на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-35М ликвидировал боевиков в зоне спецоперации. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка «Центр» #Дроноводы
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