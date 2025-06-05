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Путин предложил отмечать 8 сентября новый праздник

Учреждение Дня языков народов России Владимир Путин связал с днем рождения поэта Расула Гамзатова.
Дарина Криц 2025-06-05 16:36:35
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В российском календаре может появиться новая дата - День языков народов России.

Его празднование предлагается проводить 8 сентября - в день рождения поэта Расула Гамзатова. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин во время заседания Совета по поддержке русского языка.

«Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения Расула Гамзатова», - заявил он.

Гамзатов считал родными два языка - русский и аварский, на котором писал свои произведения, уточнил российский лидер. При этом благодаря русскому языку они стали известны всему миру, как, например, стихотворение «Журавли».

Также во время совещания в качестве меры поддержки государственного языка России Путин призвал использовать кириллицу в общественном пространстве нашей страны, а не «кашу из латиницы и других символов».

#Россия #в стране и мире #русский язык #Владимир Путин #День языков народов России
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