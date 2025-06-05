Эксперт оценила влияние сокращения ввода жилья на цены

Сокращение объемов ввода жилья не отразится на его стоимости, поскольку это нецелесообразно и не приведет к повышенному спросу. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Цены можно увеличить, но никто не будет покупать жилье. Соответственно, какой смысл цены увеличивать? Для чего? Почему прогнозируют снижение объемов строительства? Потому что нет спроса. А если еще и цену увеличат, то спроса тем более не будет, последний потеряется», - заявила собеседница телеканала.

Эксперт Перескокова напомнила, что президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой расширить семейную ипотеку для семей с детьми до 14 лет, чтобы не сократился объем недвижимости, а также для того, чтобы стимулировать приобретение жилья населением и чтобы оно могло себе его позволить.

Тем не менее продолжила специалист, сокращение объема ввода жилья не обязательно должно сразу отразиться на ценах, так как существуют ограничительные факторы.

«Если вдруг объем сократится, я не думаю, что это приведет к увеличению цен, потому что спрос очень и очень ограничен, в том числе в связи с высокими заградительными ипотечными ставками. И если цены будут еще выше, это не значит, что этот фактор или сокращение объемов жилья приведет к увеличению спроса. Нет, это не приведет к спросу. Это приведет в тупик», - заключила Перескокова.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 5 июня объявил, что к 2027 году ввод жилья в стране может сократиться до 30%. Он отметил наличие «серьезной нехорошей» тенденции, добавив, что через два года не будет ввода жилья или этот показатель будет значительно меньше. Он выразил надежду, что увеличение выдачи ипотечных кредитов исправит положение, «и мы тогда переживем это трудное время».