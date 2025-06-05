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В РФС не подтвердили сообщения о возможной игре сборной с командой Аргентины

Ранее сообщалось, что матч может пройти на московском стадионе «Лужники».
Анна Касаткина 2025-06-05 15:08:38
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Российском футбольном союзе не подтвердили «Звезде» информацию о матче сборной России с Аргентиной в ноябре. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что игра пройдет в «Лужниках» по предварительной договоренности между странами.

Гендиректор общероссийского союза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов в разговоре с нами отметил, что не владеет информацией об этом. В пресс-службе РФС на запрос «Звезды» пока не ответили.

Ранее Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT, сообщил, что между Россией и Аргентиной достигнута предварительная договоренность о проведении товарищеского футбольного матча. Как ожидается, он может пройти в столичном спорткомплексе «Лужники» в период с 10 по 18 ноября 2025 года. 

#Спорт #Футбол #Аргентина #наш эксклюзив #РФС #товарищеский матч
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