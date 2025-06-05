Политолог рассказал о связи дефолта Украины с переговорным процессом

Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с телеканалом «Звезда» поделился своими мыслями о том, как объявленный на Украине дефолт скажется на переговорах с Россией.

В первую очередь эксперт отметил, что теперь кредиторы Киева начнут относиться к вопросам выдачи денег намного жестче. Даже если Украине и будут выданы новые займы, то на гораздо более строгих условиях.

Для самого же Киева основной вопрос, где взять деньги, стоит прямо сейчас. В то же время Масленников напомнил, что украинские власти со всех сторон предупреждали о том, что такой сценарий развития событий является наиболее вероятным.

«Это сильный аргумент в пользу того, что остановитесь, задумайтесь и, собственно говоря, начните реагировать адекватно на российские предложения. Но боюсь, что это не произойдет. Поэтому здесь, собственно говоря, мы можем принять к сведению. Но исходить из своих собственных национальных интересов и продолжить свою логику действия. У нас есть своя позиция, свои государственные национальные интересы. Будем их дальше отставить», - сказал Масленников.

Обратил внимание эксперт и на трудности, которые возникнут у украинских властей во внутренней политике, поскольку дефолт означает неизбежный пересмотр внутренних тарифов в сфере услуг и так далее.