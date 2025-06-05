Артиллеристы уничтожили самоходку М109 в Сумской области

Минобороны России сообщили об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки М109 американского производства. Это сделали артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Уточняется, что самоходку удалось уничтожить на территории Сумской области. Ее обнаружил оператор беспилотного летательного аппарата - именно он предал координаты САУ на пункт управления артиллерии.

После точного попадания М109 загорелась, что привело к выводу ее из строя. Обгорелый остов попал в руки к российским военнослужащим. Они вывезли самоходку к ремонтникам для дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении российский «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку «Богдана». Противник пытался прятать орудие в лесополосе, но его все равно обнаружили при помощи воздушных средств разведки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.