ФСБ выявила вузы, распространявшие ценности ЛГБТ* под влиянием Лондона

ФСБ России выявила вузы в четырех регионах страны, в которых преподаватели под влиянием британских спецслужб распространяли западные нетрадиционные ценности среди российских студентов.

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Свою деятельность лондонские спецслужбы осуществляли, в том числе с помощью НПО «Британский Совет», деятельность которого была признана Генеральной прокуратурой РФ нежелательной.

По результатам проведенных мероприятий сотрудниками ФСБ 15 граждан получили официальные предупреждения о недопустимости подобных действий.

Одному вузу вынесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности России, а одного преподавателя привлекли к административной ответственности.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.