Экипажи Су-25 уничтожили пехоту ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25.

Отмечено, что авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили ракетное вооружение. При этом пуски выполнялись парами с малых высот. Результатом удара стало уничтожение не только пехоты ВСУ, но и вражеской боевой техники.

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр, одновременно отстрелив тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром. Когда самолеты приземлились, специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов и подготовили их к новому боевому вылету.

Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Удар наносился авиабомбами в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.