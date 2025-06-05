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Экипажи Су-25 уничтожили пехоту ВСУ в зоне спецоперации

Авиаудар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-06-05 10:29:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25. 

Отмечено, что авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили ракетное вооружение. При этом пуски выполнялись парами с малых высот. Результатом удара стало уничтожение не только пехоты ВСУ, но и вражеской боевой техники. 

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр, одновременно отстрелив тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром. Когда самолеты приземлились, специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов и подготовили их к новому боевому вылету.

Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Удар наносился авиабомбами в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка «Центр» #Поддержка с воздуха
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