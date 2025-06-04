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Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Также глава Белоруссии примет участие в саммите ШОС.
Константин Денисов 2025-06-04 08:21:56
© Фото: Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры проходят в резиденции председателя Китайской Народной Республики «Чжуннаньхай».

«Впервые здесь я вас принимаю», - заметил Си Цзиньпин.

Он поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.

«Уверен, что под вашим руководством ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве», - сказал Си Цзиньпин.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил китайского лидера за поздравления и пригласил его в Белоруссию с ответным визитом.

#Китай #Александр Лукашенко #Си Цзиньпин #переговоры #Беларусь
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