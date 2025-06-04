Келлог сообщил о готовности законопроекта о новых санкциях США против России

Новые санкции США против России уже готовы, однако пока Вашингтон не спешит утверждать соответствующий законопроект. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог.

По словам Келлога, ему о новых санкциях сообщил сенатор Линдси Грэм*.

«Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими», - приводит телеканал слова Келлога.

В то же время различные СМИ сообщают о том, что новые ограничения вряд ли будут приняты до саммита G7 в середине июня.

По их информации, даже евродипломаты скептически отнеслись к инициативе Грэма*.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не отказывается от ужесточения санкций против РФ.

* Линдси Грэм - физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.