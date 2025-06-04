Politico: Франция и Бельгия выступили против плана ЕС по запрету российского газа

Франция и Бельгия не одобрили план Евросоюза по запрету российского газа. Как сообщает Politico, обе страны требуют дополнительных консультаций по возможным последствиям такого решения.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», – говорится в публикации.

В Париже напомнили о необходимости поиска альтернативных источников энергии. А в Брюсселе обеспокоены прежде всего экономическими последствиями.

Лишним бременем является и доля российского «Новатэка» в составе TotalEnergies.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все, чтобы трубопровод «Северный поток - 2» не был запущен.