Но борту рейса Петербург - Якутск произошло задымление из-за пауэрбанка

На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург – Якутск произошло задымление из-за самовоспламенившегося пауэрбанка у одной из пассажирок. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников источник задымления был своевременно обнаружен. Были предприняты соответствующие меры, что позволило избежать более серьезных последствий», – говорится в сообщении.

В итоге пострадала только хозяйка устройства. С ожогом ступни она доставлена в больницу, поскольку сама тушила паурбанк ногами.

На полет борта инцидент никак не повлиял – он успешно приземлился в Якутске.

Тем не менее, на месте продолжают работу следственно-оперативная группа, выясняя все подробности случившегося.