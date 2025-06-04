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Но борту рейса Петербург - Якутск произошло задымление из-за пауэрбанка

Устройство загорелось прямо в ручной клади пассажирки.
Константин Денисов 2025-06-04 06:31:50
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург – Якутск произошло задымление из-за самовоспламенившегося пауэрбанка у одной из пассажирок. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников источник задымления был своевременно обнаружен. Были предприняты соответствующие меры, что позволило избежать более серьезных последствий», – говорится в сообщении.

В итоге пострадала только хозяйка устройства. С ожогом ступни она доставлена в больницу, поскольку сама тушила паурбанк ногами.

На полет борта инцидент никак не повлиял – он успешно приземлился в Якутске.

Тем не менее, на месте продолжают работу следственно-оперативная группа, выясняя все подробности случившегося.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Самолет #происшествия #Якутск
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