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Дрон ВС РФ оставил украинских боевиков без спутниковой связи Starlink

Вражеское оборудование уничтожили бойцы добровольческого отряда «Барс-27».
2025-06-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Крамоторско-Дружковском направлении спецоперации расчет FPV-дрона добровольческого отряда «Барс-27» уничтожил антенну спутниковой связи Starlink. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Оборудование, которым пользовались украинские боевики, обнаружили в ходе воздушной разведки. Оно находилось в одной из лесополос.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Краснолиманском направлении российские бойцы подорвали ретрансляторы для дронов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #дрон #starlink #спутник #барс
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