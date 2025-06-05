Дрон ВС РФ оставил украинских боевиков без спутниковой связи Starlink

На Крамоторско-Дружковском направлении спецоперации расчет FPV-дрона добровольческого отряда «Барс-27» уничтожил антенну спутниковой связи Starlink. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Оборудование, которым пользовались украинские боевики, обнаружили в ходе воздушной разведки. Оно находилось в одной из лесополос.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Краснолиманском направлении российские бойцы подорвали ретрансляторы для дронов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.