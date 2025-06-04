СК возбудил дело после инцидента с блогером на Ярославском вокзале

Следственный комитет приступил к расследованию происшествия на Ярославском вокзале в Москве, где в ночь на 4 июня неизвестные лица похитили блогера.

Уточняется, что сотрудники столичного главка СК России получили материалы проверки из органов дознания. Следствие уже их изучает, также принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в городе Москве. Следствием изучены указанные материалы и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», - заявили в пресс-службе ведомства.

Криминалисты изучают автомобиль, на котором увезли блогера, и изъятые мобильные телефоны.

Кроме этого, говорится, что все фигуранты дела уже доставлены в подразделение СК РФ в Москве. В скором времени их задержат в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, группа неизвестных лиц в деловых костюмах и один в спортивном за ноги и руки схватили 39-летнего блогера Арега Щепихина и силой поместили его в багажник черного автомобиля с номерами АМР. Он кричал, что это не задержание и просил находившихся вокруг людей о помощи.

Позже стало известно, что в своих роликах он в резкой и негативной форме отзывался о мусульманах и исламской религии. В процессе записи одного из своих видео группа лиц похитила его.