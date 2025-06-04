Стало известно, кто может провести поверку счетчиков бесплатно

Некоторые категории россиян могут провести поверку счетчиков бесплатно. К ним относятся инвалиды 1-й группы, ветераны или инвалиды войн, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, а также для пенсионеры и малообеспеченные граждане.

Кроме того, проживающие в муниципальном жилье по договору социального найма также не должны платить за эту услугу, ее оплачивает муниципалитет. Обо всем этом aif.ru рассказал адвокат Александр Зорин.

«То есть, если человек проживает в квартире по договору социального найма, муниципалитет платит за поверку счетчиков. Следовательно, для нанимателей муниципальных помещений поверка бесплатная», - уточнил юрист.

Также поясняется, что речь идет об индивидуальных приборах учета потребления газа и воды. При этом решение о выделении льгот принимают власти региона. Более точные сведения о предоставлении льготы можно узнать в МФЦ или у органов социальной защиты.

Относительно счетчиков на электроэнергию, расходы по их замене и поверке полностью на энергетиках, а для собственников бесплатные.

В целом, подытожил адвокат Зорин, первичную поверку счетчика делает изготовитель прибора на заводе, это бесплатно. Но уже последующие поверки для потребителя платные. Если же речь идет об арендуемом жилье, то платит уже собственник этого помещения.