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Бастрыкин: с 20 по 25 мая в Брянской области обезвреживали украинскую ДРГ

С 20 по 25 мая силовые структуры России в Брянской области провели оперативные мероприятия, сообщил глава СК РФ.
Игнат Далакян 2025-06-04 17:01:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С 20 по 25 мая силовые структуры России в Брянской области провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской ДРГ. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, были задействованы правоохранительные органы, ФСБ, Росгвардия, МВД и Министерство обороны России.

Также он добавил, что продолжается расследование взрывов в Курской и Брянской областях. В настоящий момент идут поиски исполнителей терактов, отметил Бастрыкин.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указке Киева. Инцидент привел к гибели семерых человек и более 120 раненым.

 

#в стране и мире #СК РФ #Александр Бастрыкин #обезвреживание #дрг
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