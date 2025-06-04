Бастрыкин: с 20 по 25 мая в Брянской области обезвреживали украинскую ДРГ

С 20 по 25 мая силовые структуры России в Брянской области провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской ДРГ. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, были задействованы правоохранительные органы, ФСБ, Росгвардия, МВД и Министерство обороны России.

Также он добавил, что продолжается расследование взрывов в Курской и Брянской областях. В настоящий момент идут поиски исполнителей терактов, отметил Бастрыкин.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указке Киева. Инцидент привел к гибели семерых человек и более 120 раненым.