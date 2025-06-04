Сенатор от Мурманской области Сахарова умерла на 52-м году жизни

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни. Об этом сообщили в ее телеграм-канале родные и близкие Сахаровой.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с чиновницей станет известно позже.

Сахарова является уроженкой Донецка, а высшее образование получала в Санкт-Петербурге. 16 лет своей карьеры она отдала Сбербанку, также успела поработать в ВТБ. Свою политическую карьеру Сахарова начала после того, как была избрана в совет депутатов Северомосрка.

Сахарова представляла свой регион в Совфеде с 2021 года. Одно время она занимала должность заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользование.