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Сенатор от Мурманской области Сахарова умерла на 52-м году жизни

Чиновница скончалась после долгой и тяжелой болезни.
Константин Денисов 2025-06-04 13:20:05
© Фото: tatiana_sakharova51 / VK

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни. Об этом сообщили в ее телеграм-канале родные и близкие Сахаровой.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах»,  говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с чиновницей станет известно позже.

Сахарова является уроженкой Донецка, а высшее образование получала в Санкт-Петербурге. 16 лет своей карьеры она отдала Сбербанку, также успела поработать в ВТБ. Свою политическую карьеру Сахарова начала после того, как была избрана в совет депутатов Северомосрка.

Сахарова представляла свой регион в Совфеде с 2021 года. Одно время она занимала должность заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользование.

#в стране и мире #Мурманская область #Совет Федерации #утрата
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