ФСБ задержала за шпионаж двух женщин-агентов спецслужб Украины

Силовики задержали в Крыму двух женщин-агентов украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, одна из них передавала Киеву данные о российских военных объектах.

«Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины», - заявили в ФСБ.

Вторая женщина по заданию куратора «осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота», отметили в Федеральной службе безопасности.

В настоящий момент задержанные дают признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о госизмене. женщинам избрали меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании MetaPlatforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее российские силовики задержали в Крыму украинского агента, изготовившего бомбу для теракта. По данным ФСБ, житель Феодосии по своей инициативе предложил свою помощь СБУ.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.