Захарова анекдотом ответила на призыв Маска лишить ООН финансирования

Критика американским миллиардером Илоном Маском ООН вызвана не чем иным, как корыстными мотивами. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее информации на данный США должны ООН около 3 млрд долларов и выплачивать их, судя по всему, не собираются.

«Отличную тему поднял космический управленец. Напомнило классический анекдот: а вы слышали, что в будущем не будет денег? Да вы что, и в будущем тоже?!» - написала Захарова.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал принять меры в отношении цифровых платформ в связи с распространением дезинформации и ненависти с их помощью.

В ответ Маск предложил лишить ООН финансирования.

Ранее бизнесмен, освободившийся от должности госслужащего, назвал мерзостью бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа.