Синоптик Шувалов: лето в Сибири пока теплее, чем в Сочи

Начало лета в Сибири выдалось более теплым, чем на юге страны. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Геленджике и Сочи будет где-то +20...+23°C, а в Барнауле и Новосибирске - +27...+30°C», - сообщил Шувалов.

По его словам, такая картина сохранится до конца текущей недели.

Однако уже в выходные ситуация начнет резко меняться. В Сибирь придут грозы, дожди и шквалистые ветры, а на улице похолодает сразу на 8-9 градусов.

Что касается черноморского побережья, то здесь, напротив, ожидается до +28, что намного привычнее как для местных жителей, так и для туристов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил москвичей о надвигающейся 30-градусной жаре.