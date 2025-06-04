Синоптик Шувалов: лето в Сибири пока теплее, чем в Сочи

Начало лета в Сибири выдалось более теплым, чем на юге страны. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В Геленджике и Сочи будет где-то +20...+23°C, а в Барнауле и Новосибирске - +27...+30°C», - сообщил Шувалов.
По его словам, такая картина сохранится до конца текущей недели.
Однако уже в выходные ситуация начнет резко меняться. В Сибирь придут грозы, дожди и шквалистые ветры, а на улице похолодает сразу на 8-9 градусов.
Что касается черноморского побережья, то здесь, напротив, ожидается до +28, что намного привычнее как для местных жителей, так и для туристов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил москвичей о надвигающейся 30-градусной жаре.
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