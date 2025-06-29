В России с 1 июля опробуют систему онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

В России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. Он продлится по 30 июня 2026 года. Его проведение регламентировано постановлением правительства РФ, сообщает ТАСС. Минстрою поручено за 15 рабочих дней определить регионы, которые примут участие в эксперименте.

Целями эксперимента названо повышение информированности граждан о задолженности за коммунальные услуги, оптимизация нагрузки на мировых судей и сокращение сроков взыскания задолженности.

Во время эксперимента предполагается наладить взаимодействие Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), системы «Правосудие», портала госуслуг и Единой цифровой платформы в социальной сфере.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента поставщики услуг смогут сообщать через ГИС ЖКХ о людях, которые не платят вовремя. Она сама соберет все нужные документы из других баз данных, таких как Росреестр, Социальный фонд России и МВД. Мировые судьи смогут получать заявления о взыскании задолженности в электронном виде со всеми нужными сведениями, чтобы не направлять «бумажные» запросы в разные органы власти.

Должники получат информацию о действиях взыскателей в личный кабинет на портале госуслуг. Ранее сообщалось, что работа коснется долгов по оплате квартир, парковочных мест в доме, коммунальных услуг, электричества и газа, а также взносов на капремонт.

Участие граждан и коммунальных организаций в эксперименте будет добровольным.

Ранее Госдума приняла законопроект о переносе платы за ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца.