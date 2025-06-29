Школьники из РФ объяснили свой успех на Олимпиаде по кибербезопасности

Восемь медалей завоевали российские школьники на I Международной Олимпиаде по кибербезопасности. Соревнования проходили в Сингапуре, в них приняли участие 136 подростков из 26 стран мира.

Участники могли проявить себя в таких дисциплинах, как бинарные уязвимости, стеганография, реверс-инжиниринг и другим. По итогам Олимпиады, у россиян три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

«У нас было несколько заданий разного уровня сложности. Многие для нас были легкими из-за хорошей подготовки. Оставались сложные задания, которые из пяти часов контеста занимали три-четыре часа», - признался золотой медалист Олимпиады Максим Никитин.

В сборную России вошли восемь школьников из Москвы и Казани. Все они - победители или призеры Всероссийской Олимпиады, Национальной технологической Олимпиады, Innopolis Open и так далее. Для участия в международных стартах ребят долго и упорно готовили.

«Подготовка проходила в два этапа. Первый был отборочным с февраля по апрель. Мы отобрали восемь лучших школьников, а затем с апреля по 20 июня у них была усиленная подготовка. Почти каждый день они по два-четыре часа занимались по разным направлениям. Мы определили сильные и слабые точки ребят, находили, что усилить и они занимались с тренерами командно или индивидуально», - объяснил Главный тренер сборной России на I Международной олимпиаде по кибербезопасности Максим Смирнов.

Помимо плотного рабочего графика, организаторы I Международной Олимпиады по кибербезопасности предусмотрели культурную программу.

«Организаторам спасибо за два дня экскурсий. Мы посмотрели главные достопримечательности, небоскребы, парки, посмотрели на символ города, сами походили. Запомнилась очень жаркая температура, мы не были к этому готовы», - добавил Максим Никитин.

Российские школьники продемонстрировали отличные навыки в анализе угроз, защите данных и решении сложных теоретических задач. На следующей Олимпиаде они пообещали улучшить свои результаты.