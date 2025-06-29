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В МВД рассказали о новой уловке мошенников с техникой Apple

Чаще всего блокировка телефона нужна мошенникам для вымогательства денег.
Виктория Бокий 2025-06-29 05:34:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники стали блокировать технику Apple путем получения доступа к хранилищу iCloud под предлогом установки недоступных, но нужных для работы приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве», - говорится в сообщении.

Кроме того, МВД привело пример схемы, которую мошенники используют для кражи данных. Так, аферист ищет жертву и выстраивает с ней доверительные отношения. После этого направляет ей фото разбитого телефона и говорит, что не может зайти в свое хранилище на телефоне, и добавляет, что ему необходимо распечатать билеты на самолет или материалы для доклада своему руководителю. Ввиду такой «срочности» мошенник просит войти в его учетную запись с другого устройства. После этого шага он блокирует телефон жертвы.

В ведомстве пояснили, что чаще всего блокировка телефона нужна мошенникам с целью вымогательства денег. Они оказывают давление угрозами удалить все данные с телефона и безвозвратно заблокировать устройство.

Напомним, что МВД не раз сообщало о случаях мошенничества, участившихся в последнее время. Аферисты каждый раз придумывают новые способы, чтобы обмануть как можно больше людей и получить своеобразную «выгоду» путем кражи данных или вымогательства денег. Так, недавно сообщалось, что мошенники научились обманывать россиян через видеосообщения в Telegram.

#МВД #Мошенники #Телефон #аферисты #схема мошенничества
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