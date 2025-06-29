Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Также обновилась информация по этиотропному и патогенетическому лечению, профилактике и лабораторной диагностике. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, министерство направило руководителям исполнительных органов субъектов России в сфере охраны здоровья письмо с временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Предыдущая версия рекомендаций была опубликована 26 октября 2023 года.

Так, Минздрав рекомендует начинать противовирусную терапию не позднее 7-8 дней с момента появления симптомов.

Кроме того, ведомство добавило перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В него вошли: молнупиравир, предназначенный для пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни, не требующих кислородной поддержки, нирматрелвир и ритонавир - для легких и среднетяжелых форм, но с учетом возможных лекарственных взаимодействий, фавипиравир в комбинации с цинком, который ускоряет элиминацию вируса и улучшает состояние пациентов, ремдесивир - применяется в стационарах для пациентов с повышенными трансаминазами.

Кроме того, в документе говорится о процессе прохождения патогенетической терапии, направленной на устранение или подавление механизмов развития болезни, а также рекомендации для госпитализированных пациентов.

Минздрав в обновленном документе с рекомендациями напомнил, что в настоящее время вакцинация от коронавируса не является обязательной.