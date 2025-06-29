Владимиру Зеленскому не позволили выпрашивать помощь во время саммита Североатлантического альянса в Гааге. Об этом сообщила газета Strategic Culture.

«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», - указали в материале.

В СМИ добавили, что он «даже надел элегантный гражданский костюм», а не «обычный косплейный военный наряд». Это свидетельствует о том, что организаторы саммита НАТО решили отдать приоритет «подхалимству перед Трампом».

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Глава МИД Турции Хакан Фидан поделился мнением о том, что у многих европейских политиков сменилось настроение, они начали постепенно осознавать невыносимые последствия продолжения конфликта на Украине.

Кроме этого, саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины, так как документ заблокировала Венгрия. Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран ЕС.