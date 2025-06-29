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Strategic Culture: Зеленскому не разрешили просить помощь на саммите НАТО

В издательстве отметили, что Зеленский «даже надел элегантный гражданский костюм» вместо своего обычного «косплейного военного наряда».
Дарья Ситникова 2025-06-29 19:57:51
© Фото: IMAGOChristian Spicker, www.imago-images.de, Global Look Press

Владимиру Зеленскому не позволили выпрашивать помощь во время саммита Североатлантического альянса в Гааге. Об этом сообщила газета Strategic Culture.

«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», - указали в материале.

В СМИ добавили, что он «даже надел элегантный гражданский костюм», а не «обычный косплейный военный наряд». Это свидетельствует о том, что организаторы саммита НАТО решили отдать приоритет «подхалимству перед Трампом».

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Глава МИД Турции Хакан Фидан поделился мнением о том, что у многих европейских политиков сменилось настроение, они начали постепенно осознавать невыносимые последствия продолжения конфликта на Украине.

Кроме этого, саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины, так как документ заблокировала Венгрия. Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран ЕС.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #помощь #Саммит НАТО
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