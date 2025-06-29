В Шереметьево опровергли информацию об очереди на паспортном контроле

Дирекция по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево сообщила, что информация об ожидании на паспортном контроле более 2-х часов пассажиров рейсов, прибывших из Египта, Катара и Кубы не соответствует действительности.

«Ожидание в зоне паспортного контроля для граждан РФ не превышает 30 минут, для иностранных граждан – не более 40 минут, что соответствует регламентам. Для обслуживания пассажиров функционирует 33 кабины паспортного контроля», - указали в сообщении.

В дирекции объяснили, что возникновение временных скоплений в зоне паспортного контроля было обусловлено тем, что в это время прибыло большое количество пассажиров с семи международных рейсов в период с 14:00 до 15:00 по московскому времени. И поэтому в течение 15 минут скопилось более тысячи человек.

В настоящий момент скопления пассажиров нет.

До этого в Сети появилась информация о том, что в Шереметьево образовались огромные очереди на паспортном контроле в терминале С. Пассажиры прибыли из Египта, Катары и Кубы. Люди жаловались, что стоят в духоте очень долго, а очередь не продвигается.