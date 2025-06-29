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FPV-дроны ГрВ «Центр» застали врасплох украинские грузовики и пикапы

Операторы, поражая бронеавтомобили, грузовики и пикапы, используют заряды, которые пробивают легкую и среднюю броню.
2025-06-29 18:25:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают бронетехнику и транспорт ВСУ, срывая подвоз резервов и боеприпасов. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Операторы используют заряды, пробивающую легкую и среднюю броню, поражая бронеавтомобили, грузовики и пикапы.

В условиях активного РЭБ-противодействия и маскировки противника особую сложность представляет поиск целей. Дроноводы действуют на пределе дальности связи, скрытно выводя беспилотники на ударные позиции.

Мастерство операторов позволяют им внезапно и точно атаковать движущуюся, так и стоящую на месте технику ВСУ.

Ежедневно уничтожаются десятки единиц украинской техники, что снижает мобильность их подразделений. Без своевременного подкрепления и снабжения они теряют боеспособность, это создает условия для успешных действий наших штурмовиков.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны России #спецоперация #уничтожение #FPV-дроны #красноармейское направление #Бронетехника ВСУ #группировки войск «Центр» #транспорт всу
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