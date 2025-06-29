Макрон написал пост на армянском в поддержку Пашиняна

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее французский лидер и армянский премьер поговорили по телефону, следом появилась публикации Макрона со словами поддержки.

Макрон сообщил о солидарности Франции в ответ на «попытки дестабилизировать демократию в Армении».

«Я также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией», - говорится в посте, опубликованном в Х.

Как заявил сам Пашинян, в ходе телефонного разговора он обсудил с Макроном вопросы, касающиеся двусторонней, региональной и международной повестки. Президент Франции выразил поддержку повестке реформ, проводимых в Армении, и мирной стратегии, принятой правительством Армении. Пашинян поблагодарил Макрона за его личный вклад в развитие отношений между двух стран.

За последнее время в Армении актуализировался конфликт Пашиняна с церковью. Премьер, в частности, призывал к уходу с поста главы церкви, католикоса Гарегина II. В июне несколько священнослужителей Армянской апостольской церкви и ее сторонников были арестованы. Пашинян и его сторонники обвиняют их в подготовке госпереворота.

Политолог Геворг Мирзаян в свою очередь считает, что внутриполитический конфликт в Армении связан с попытками Никола Пашиняна подавить любую оппозицию. Он объяснил, что ААЦ имеет значимое влияние в стране, именно поэтому церковь стала врагом для премьер-министра.