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В Калуге 10-летнего теннисиста дисквалифицировали за сломанную дверь

Дисквалифицированный игрок вылетел на стадии 1/8 финала, уступив сопернику в пяти партиях (2:3).
Дарья Ситникова 2025-06-29 16:03:35
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

10-летний игрок настольного тенниса из Петербурга был дисквалифицирован после проигрыша на чемпионате России в категории спортсменов до 12 лет. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на документы, которые есть у агентства.

Имя игрока неизвестно. После проигрыша он кулаком разбил дверь в мужской раздевалке. За это его дисквалифицировали на три месяца, срок истечет 23 сентября. Помимо реального срока дисквалификации игрок условно отстранен на три месяца с 24 сентября этого года.

С 11 по 15 июня в Калуге проходил чемпионат России. Дисквалифицированный теннисист вылетел на стадии 1/8 финала.

 

#Санкт-Петербург #Чемпионат России #дисквалификация #поражение #калуга #настольный теннис
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