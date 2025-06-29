В Калуге 10-летнего теннисиста дисквалифицировали за сломанную дверь

10-летний игрок настольного тенниса из Петербурга был дисквалифицирован после проигрыша на чемпионате России в категории спортсменов до 12 лет. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на документы, которые есть у агентства.

Имя игрока неизвестно. После проигрыша он кулаком разбил дверь в мужской раздевалке. За это его дисквалифицировали на три месяца, срок истечет 23 сентября. Помимо реального срока дисквалификации игрок условно отстранен на три месяца с 24 сентября этого года.

С 11 по 15 июня в Калуге проходил чемпионат России. Дисквалифицированный теннисист вылетел на стадии 1/8 финала.