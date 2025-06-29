Российских водителей с 1 июля ожидают важные изменения

Российских водителей с 1 июля некоторые изменения, среди которых многократное повышение штрафов.

Например, в случае отказа от остановки по требованию сотрудника ГИБДД, водителя оштрафуют на 7–10 тысяч рублей. Сейчас же эта сумма составляет 500–800 рублей. Нововведение вступит в силу примерно в середине июля, после того как Совфед одобрит законопроект (24 июня Госдума уже приняла его в финальном чтении), а президент РФ Владимир Путин его подпишет.

С 1 июля камеры будут считывать наличие полисов ОСАГО. Если водитель управляет машиной без него, ему на Госуслуги придет предупреждение. Систему пока что опробуют в пилотном режиме. Настоящие штрафы же будут выписываться с 1 января 2026 года.

Также с середины июля, в случае если закон будет подписан российским лидером, собственники грузового автотранспорта будут оштрафованы на 600 тысяч рублей за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля.

С июля возрастет максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу со 100 до 200 тысяч рублей, если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности. На повышенную выплату можно рассчитывать, если водители с помощью фото и видео зафиксировали место ДТП и повреждения.

При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними: пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при наличии фотографий с места аварии.

Недавно столичным и подмосковным водителям стали приходить «письма счастья» не только за скорость и ремень, но и за разговор по телефону за рулем. Такие нарушения фиксируют дорожные камеры в автоматическом режиме.