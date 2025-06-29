МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российских водителей с 1 июля ожидают важные изменения

Например, дорожные камеры теперь будут сканировать машины на наличие у ее владельца полиса ОСАГО.
Ирина Егорова 2025-06-29 15:30:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российских водителей с 1 июля некоторые изменения, среди которых многократное повышение штрафов.

Например, в случае отказа от остановки по требованию сотрудника ГИБДД, водителя оштрафуют на 7–10 тысяч рублей. Сейчас же эта сумма составляет 500–800 рублей. Нововведение вступит в силу примерно в середине июля, после того как Совфед одобрит законопроект (24 июня Госдума уже приняла его в финальном чтении), а президент РФ Владимир Путин его подпишет.

С 1 июля камеры будут считывать наличие полисов ОСАГО. Если водитель управляет машиной без него, ему на Госуслуги придет предупреждение. Систему пока что опробуют в пилотном режиме. Настоящие штрафы же будут выписываться с 1 января 2026 года.

Также с середины июля, в случае если закон будет подписан российским лидером, собственники грузового автотранспорта будут оштрафованы на 600 тысяч рублей за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля.

С июля возрастет максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу со 100 до 200 тысяч рублей, если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности. На повышенную выплату можно рассчитывать, если водители с помощью фото и видео зафиксировали место ДТП и повреждения.

При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними: пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при наличии фотографий с места аварии.

Недавно столичным и подмосковным водителям стали приходить «письма счастья» не только за скорость и ремень, но и за разговор по телефону за рулем. Такие нарушения фиксируют дорожные камеры в автоматическом режиме. 

#в стране и мире #Автомобили #водители #штрафы #дорога #новвоведение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 