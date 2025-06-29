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Раненный в курском приграничье китайский журналист идет на поправку

Врио губернатора Курской области добавил, что СМИ часто становятся целью атаки ВСУ.
Дарья Ситникова 2025-06-29 15:00:00
© Фото: Telegram/Hinshtein © Видео: Telegram/Hinshtein

Журналист китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан, который получил ранение во время атаки ВСУ БПЛА в Курском приграничье, идет на поправку. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идет на поправку! Спасибо ему за теплые слова, а нашим врачам и военным - за вовремя оказанную помощь!», - рассказал он в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что журналисты часто становятся целью атаки ВСУ. Несмотря на это, они «продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду».

Напомним, китайский журналист пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по съемочной группе в поселке Коренево, у него открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. Сейчас он чувствует себя нормально.

МИД РФ осудил атаку киевского режима, заявив, что Киев пытается заставить замолчать прессу, которая хочет донести объективную информацию о происходящем в приграничье. Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте в отношении украинских боевиков.

#СМИ #атака #самочувствие #Александр Хинштейн #курское приграничье #китайский журналист #всу бпла
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