Британская разведка свернула 20-летние поиски «российского шпиона»

Служба безопасности Великобритании MI5 на протяжении 20 лет искала «крота» в своем ведомстве, пишет The Guardian.

Спецоперация берет свое начало в 90-х годах прошлого века. Тогда ЦРУ передало своим британским коллегам информацию, будто сотрудник британской разведки работает на Москву и передает ей ценные сведения.

Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что под подозрение попал один из руководящих сотрудников.

За ним устроили тотальную слежку. Агенты под вымышленными именами контролировали его передвижения, контакты, следовали за ним из одной страны в другую, но так и не нашли ничего компрометирующего. Слежку сняли только в 2015 году.

По одной из версий предполагаемый двойной агент мог заметить «хвост» и прекратить свою активность.