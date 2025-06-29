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Ушаков: встреча Путина и Трампа может пройти не только в Нью-Йорке

Помощник президента не исключил встречу глав государств без предварительной подготовки.
Владимир Рубанов 2025-06-29 14:12:51
© Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться не только в Нью-Йорке. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, если лидеры договорятся о других условиях встречи, она может пройти в любом другом месте.

При этом Ушаков не исключил встречу глав государств без предварительной подготовки. По его словам, это зависит от их личной договоренности.

По его словам, встреча может быть подготовленной, с серьезной работой команд и выработкой договоренностей. Или президенты могут согласовать встречу без подготовки, чтобы обсудить вопросы лично и потом дать указания подчиненным.

Диалог России и США пока не изменил двусторонние отношения, но общение идет в дружественном и партнерском ключе, сказал Ушаков. Эта работа имеет полезный характер.

Россия общалась с администрацией Джо Байдена по разным каналам, но тогда разговор был другим, сказал помощник президента. По его словам, «это больше походило на чтение официальных заявлений». Нынешний диалог позволяет отойти от шаблонов и обсудить более глубокие вопросы, добавил Ушаков.

Ранее Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США вполне возможна и что Москва будет ее готовить «с удовольствием». Он отметил, что двусторонние отношения начинают выравниваться, а Трамп искренне старается помочь урегулировать конфликт на Украине.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Нью-Йорк #встреча #Юрий Ушаков
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