Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом глава СВР сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Стороны договорились, что могут в любое время созвониться для обсуждения каких-либо вопросов, добавил он.

«Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», - рассказал Нарышкин.

В конце мая глава российской разведки заявил, что может встретиться с руководителем ЦРУ. В конце апреля он сообщил, что они уже поговорили по телефону и обсудили важные вопросы.

Контакты между представителями России и США возобновились после прихода новой администрации в Вашингтоне в феврале. С тех пор главы государств поговорили по телефону пять раз. Последняя беседа состоялась 14 июня.

В пятницу Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. А Трамп искренне старается помочь урегулировать конфликт на Украине.