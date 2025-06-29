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Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с главой ЦРУ

Стороны договорились поддерживать контакт.
Владимир Рубанов 2025-06-29 12:34:42
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом глава СВР сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Стороны договорились, что могут в любое время созвониться для обсуждения каких-либо вопросов, добавил он.

«Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», - рассказал Нарышкин.

В конце мая глава российской разведки заявил, что может встретиться с руководителем ЦРУ. В конце апреля он сообщил, что они уже поговорили по телефону и обсудили важные вопросы.

Контакты между представителями России и США возобновились после прихода новой администрации в Вашингтоне в феврале. С тех пор главы государств поговорили по телефону пять раз. Последняя беседа состоялась 14 июня.

В пятницу Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. А Трамп искренне старается помочь урегулировать конфликт на Украине.

#сша #ЦРУ #Сергей Нарышкин #Джон Рэтклифф #телефонный разговор
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