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Росавиация приостановила работу пяти аэропортов

Решение принято в интересах пассажиров и безопасности полетов гражданской авиации.
Ян Брацкий 2025-06-29 01:17:21
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Росавиация временно приостановила работу пяти региональных аэропортов. Речь о воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - написал в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Уточняется, что решение принято из соображений безопасности пассажиров и полетов гражданской авиации.

Экипажи самолетов, диспетчеры и представители прочих служб аэропортов принимают все необходимые меры для этого, добавил представитель Росавиации.

#Аэропорт #ограничения #пассажиры #росавиация #саб #артем кореняко
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