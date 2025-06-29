Росавиация приостановила работу пяти аэропортов

Росавиация временно приостановила работу пяти региональных аэропортов. Речь о воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - написал в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.
Уточняется, что решение принято из соображений безопасности пассажиров и полетов гражданской авиации.
Экипажи самолетов, диспетчеры и представители прочих служб аэропортов принимают все необходимые меры для этого, добавил представитель Росавиации.
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