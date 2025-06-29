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В Союзе спасателей России перечислили правила катания на сапбордах

Ранее стало известно о случае гибели матери с ребенком при использовании одного сапборда, доска перевернулась, а отдыхающие не смогли выбраться на поверхность.
Лиза Губина 2025-06-29 11:52:32
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России начался сезон катания на сапбордах, чтобы избежать травмирования и жертв, важно не пренебрегать правилами безопасности на воде, предупредил председатель Исполкома Российского союза спасателей, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Стоит обратить повышенное внимание уже на этапе выбора борда, так как на рынке их предлагается большое количество.

«Должен быть широкий сапборд, большой, путешествие с небольшой волной», - сказал специалист.

Также он призвал не забывать о спасательном жилете и специальном прицепном устройстве - в виде веревки или пружинки, которая крепится к ноге.

«Самое главное условие - ни в коем случае не отплывать от берега далее 50 метров. Все зависит от побережья, от состояния берега. Безусловно, не выходить ни в коем случае в открытое море, куда-то еще двигаться», - добавил спасатель международного класса.

В заключение он призвал людей, которые плохой владеют техникой катания, не вставать на сапе, а управлять им сидя используя весло.

Напомним, на этой неделе стало известно о гибели людей в Дагестане на сапбордах. В пятницу, 27 июня, в региональном СК начали проверку несчастного случая - погибли мать и шестилетний ребенок при катании на сапе. В какой-то момент доска перевернулась, а отдыхающие упали в воду, подняться обратно они уже не смогли.

#наш эксклюзив #правила безопасности #безопасность на воде #сапборд #российский союз спасателей
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