В Подольске во время футбольного матча внезапно умер 26-летний игрок

Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался во время матча, сообщила серпуховская спортивная школа «Талант». Это случилось 28 июня во время игры десятого тура чемпионата Московской области по футболу Лиги В‑3, передает РИА Новости. Встречались команды «Парковый» и «Нара» (результат матча - 7:2 в пользу «Паркового»).

На 60-й минуте Артем Калмыков потерял сознание. Его вынесли за пределы поля. Там футболиста пытался реанимировать спортивный врач, но безуспешно. Артем скончался до приезда бригады скорой помощи.

Калмыков - воспитанник академии футбольного клуба «Заря» (Луганск). Он выступал за подмосковные команды «Владычная слобода» (Серпухов) и «Чехов-лада» (Чехов).

Федерация футбола Серпухова отметила, что Артем был одним из лучших футболистов и часто удостаивался личных призовых номинаций: «лучший нападающий», «лучший бомбардир», «лучший игрок».

У футболиста остались жена и маленькая дочка. Вдова спортсмена рассказала, что он жаловался на регулярное кровотечение из носа, сообщил Telegram-канал SHOT. С такой проблемой нападающий столкнулся год назад, и с тех пор у него практически каждый день шла кровь. В феврале Артем прошел медицинское обследование. Никаких проблем со здоровьем обнаружено не было.