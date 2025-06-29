Бойцы зовут его «царь-бомба»: в зоне СВО испытали новый боеприпас

На полевой испытательной площадке в зоне специальной военной операции военнослужащие РХБЗ группировки войск «Север» протестировали новый, и пока секретный боеприпас БЧТ (Боевая часть, термитная). Сами бойцы называют его «царь-бомба». О том, что это такое и каким разрушительным действием обладает, рассказал и показал Алексей Егоров в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Напомним, что БЧТ - это тип боеприпаса, который содержит взрывчатое вещество и отвечает за поражение цели при подрыве. Но инструкторы РХБЗ уточняют, что «царь-бомба» не относится к термобарическим боеприпасам, то есть таким, которые работают путем распыления аэрозольного облака горючей жидкости или порошкообразного взрывчатого вещества.

«Это боеприпас фугасного действия - "царь-бомба" - его можно приносить по целям FPV-дронами», - рассказал инструктор центра подготовки БПЛА войск РХБЗ соединения группировки войск «Север» с позывным Армани.

Показывать боеприпас и рассказывать о его задачах пока нельзя, информация засекречена. Однако, что интересно, «царь-бомба» - это по сути смесь взрывчатых веществ в емкости, которую прикрепляют к дрону и сбрасывают сверху на цель.

Результат подрыва таких снаряжений - не осколки, а маленькие костры. В эфире программы состав испытывается впервые.