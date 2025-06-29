День российской адвокатуры будут официально отмечать 31 мая

В России установлен новый профессиональный праздник - День российской адвокатуры. Его будут отмечать 31 мая. Постановление правительства подписал Михаил Мишустин.

Эта дата до сих пор неформально была профессиональным праздником и считается общепринятой в адвокатском сообществе. 31 мая 2002 года был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Кроме того, по традиции в конце мая федеральная и региональные адвокатские палаты проводят дни бесплатной юридической помощи всем обратившимся.

Предложение официально оформить праздник внес Минюст. Президент России Владимир Путин его поддержал.