Пять человек погибли при лобовом столкновении двух авто в Ставрополье

Пять человек погибли в результате лобового столкновения в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Еще двое пострадали, среди жертв и раненых есть двое 14-летних детей.

Трагедия произошла поздним вечером накануне, 28 июня, в Изобильненском округе, уточняет aif.ru. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу на трассе «Ставрополь-Красногвардейское» и столкнулся с ВАЗом. Выезд на встречку на этом участке дороги был разрешен.

Пострадавших доставили в больницу. Водитель легковушки, который выехал на встречную полосу, выжил.

«Установлено, что водитель Рено за последние 2 года не привлекался к административной ответственности. Взят биозабор жидкости на установление состояния опьянения», - говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram.

Специалисты установят все обстоятельства произошедшего.