Страны G7 освободили компании США от уплаты налогов за рубежом

Страны «большой семерки» (G7) договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом. Об этом говорится в заявлении членов G7.

Уточняется, что это связано с теми налогами, которые уплачиваются в Соединенных Штатах.

В заявлении «большой семерки» сообщается, что с такой инициативой «бок о бок» выступил глава американского Минфина Скотт Бессент еще в начале этого года.

«Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода», - приводится в сообщении.

Отмечается, что соглашение способствует дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы и диалогу по сохранению «налогового суверенитета всех стран».