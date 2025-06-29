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Страны G7 освободили компании США от уплаты налогов за рубежом

Это связано с теми налогами, которые уплачиваются в Соединенных Штатах.
Виктория Бокий 2025-06-29 00:18:49
© Фото: IMAGO Michael Kappeler Pool dts Globallookpress

Страны «большой семерки» (G7) договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом. Об этом говорится в заявлении членов G7.

Уточняется, что это связано с теми налогами, которые уплачиваются в Соединенных Штатах.

В заявлении «большой семерки» сообщается, что с такой инициативой «бок о бок» выступил глава американского Минфина Скотт Бессент еще в начале этого года.

«Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода», - приводится в сообщении.

Отмечается, что соглашение способствует дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы и диалогу по сохранению «налогового суверенитета всех стран».

#сша #G7 #налоги #Большая семерка #американские компании
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